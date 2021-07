Si sente male sull'altare, papà di 5 figli muore il giorno del suo matrimonio

Si sente male sull'altare e muore il giorno del suo matrimonio. Paul Wynn, 57enne britannico morto venerdì scorso nei locali del municipio di Saltcoats, nell'Ayrshire, nella zona sud-occidentale della Scozia, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sposare la sua compagna di vita.

Proprio mentre era sull'altare si è sentito male e purtroppo il malore si è verificato fatale non lasciandogli scampo. Il 57enne ha iniziato a non sentirsi bene mentre la sposa veniva portata all'altare dal loro figlio più grande. Immediatamente i presenti hanno provato a rianimarlo e subito sono arrivati i soccorsi, ma per Paul non c'è stato niente da fare.

La coppia stava insieme da 20 anni e avevano 5 figli. Avevano deciso di sposarsi dopo aver scoperto che Paul aveva un cancro in fase avanzata. I due hanno scelto di coronare il loro grande sogno, organizzando tutto molto in fretta visto che secondo i medici all'uomo non sarebbe rimasto molto da vivere, ma proprio a un passo dalla realizzazione del loro desideio non ce l'hanno fatta. Se avessi saputo che non avremmo avuto molto tempo, avrei cercato di organizzare il matrimonio prima , per l'inizio della settimana", ha dichiarato ai media locali la compagna Alison Wynn.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 17:46

