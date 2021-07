Sesso sfrenato in piazza: coppia di giovanissimi pizzicata sotto il lampione FOTO

Sesso sfrenato sotto la luce dei lampioni in pieno centro storico. Accade in via Peci a Piove di Sacco (Padova), dove il capogruppo della Lega Andrea Recaldin ha immortalato due giovanissimi in pose osé inequivocabili.

Notti a luci rosse, unite a schiamazzi e urla di altri giovani, che hanno messo in allarme la popolazione dei residenti di Piove di Sacco. Una situazione di degrado che Recaldin ha riassunto in un’interrogazione sottoscritta da tutte le minoranze. L’area interessata è un parcheggio privato ad uso pubblico.

L'altra notte una coppietta di giovanissimi non è riuscita a trattenere, evidentemente, i bollori estivi e i due hanno fatto sesso senza freni all'aria aperta, finendo immortalati dai passanti. La foto ha fatto il giro del paese nel Padovano ed è esplosa anche una bufera mediatica. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

