Sostiene l'esame di maturità, poi un tumore si porta via Ilaria a soli 20 anni. Ilaria di Carlo è morta a vent'anni dopo aver fatto la maturità. Il sorriso sempre stampato sul volto. Anche quando ha scoperto di essere affetta da un male incurabile: un rarissimo tumore ai surreni che non colpisce praticamente mai gli adolescenti e i giovani. A quel punto si è data un obiettivo: tenere duro per raggiungere l’agognata maturità. Appena conseguito il diploma, le forze sono venute meno e a nulla sono valse le ultime terapie.

Questa è la storia esemplare di Ilaria Di Carlo, residente a Maniago in Friuli, ma originaria di Fanna. A fine maggio ha avuto l’ok per sostenere l’esame, dopo una serie di interrogazioni. Il 16 giugno in sessione unica ha conseguito la maturità con 88. Poi si è spenta. Il funerale celebrato questa mattina, sabato, alle 11 nella chiesa di Fanna: lascia nel dolore il papà francesco, il fratello Manuele e la comunità locale. La famiglia ha voluto ringraziare il personale dell'Area Giovani del Cro e invita chi desiderasse ricordare Ilaria a fare un'offerta alla struttura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 16:24

