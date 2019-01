Sabato 26 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ce l’ha fatta il piccolo Julen , ildi due anni caduto in unil 13 gennaio scorso a Totalan, una località vicino a Malaga, in Spagna.I soccorritori hanno trovato il suo corpo senza vita intorno all’1.25 della notte tra venerdì e sabato. Vicino al pozzo erano stati ritrovati il sacchetto dei dolci che il bimbo aveva in mano ed un ciuffetto di capelli."Disgraziatamente...nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile...#RIPJulen", ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari "le più sincere condoglianze".