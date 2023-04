Una misteriosa spirale luminosa nel cielo dell'Alaska: «Mai visto niente di simile». La foto fa il giro del mondo

di Redazione web

Una spirale bluastra sullo sfondo di una maestosa aurora boreale, con il suo verde lucente sopra i cieli dell'Alaska. Il fotografo Todd Salat, che si definisce cacciatore di aurore, a Fairbanks, ha catturato questo fenomeno celeste del tutto insolito nei cieli notturni. Insolito anche perché questa spirale era in movimento e diventava sempre più grande.

Spirale magica

«Non avevo assolutamente idea di cosa fosse, ma direi che questa è stata forse la cosa più bizzarra che abbia mai visto in vita mia» ha detto ai media americani. Ma il fotografo, che ovviamente ha documentato tutto, non è stato il solo a vedere qualcosa di veramente magico in cielo, perché altre persone che vivono nella stessa zona remota dell'Alaska hanno avvistato la stessa spirale.

La spiegazione

In realtà quell'immagine misteriosa, non è altro che lo scarico di un motore a razzo, prodotto dalla missione SpaceX Transporter-7 lanciata circa tre ore prima dell'avvistamento in California. Una tesi piuttosto attendibile visto che proviene da Don Hampton, professore presso l'Istituto di geofisica Fairbanks dell'Università dell'Alaska: «Il vapore acqueo nello scarico del motore del secondo stadio si congela e cattura la luce solare ad alta quota, illuminandosi e creando questa galassia a spirale», ha spiegato lo scienziato.

