Migranti, peschereccio diretto in Italia naufraga al largo della Grecia: almeno 78 morti

Un peschereccio con a bordo circa 400 persone si è capovolto al largo della Grecia, a 47 miglia nautiche a sud-ovest di Pylos, nel Peloponneso. L'imbarcazione era salpata da Tobruch, in Libia, ed era diretta in Italia. Il bilancio provvisorio del naufragio è di 78 vittime. Finora 14 migranti, dei 104 soccorsi, sono stati trasferiti all'ospedale di Kalamata. Verso le 16 ora locale è attesa sul luogo la presidente della Repubblica greca Katerina Sakellaropoulou.

‼️ A shipwreck occurred today off Pylos, Greece according to @HCoastGuard.



So far 104 survivors were brought to shore while 32 bodies were recovered. Search and rescue efforts continue and we fear more lives were lost.



Initial reports suggest up to 400 people were onboard. pic.twitter.com/7TBTWiHs84