Ginnasta muore a 16 anni per un malore improvviso: «Forse un arresto cardiaco». Aperta un'inchiesta

Mia Sophie Lietke è morta a soli 16 anni. Era una promessa della ginnastica ritmica ritmica tedesca. La morte improvvisa è stata annunciata dalla Federazione tedesca di ginnastica (Deutscher Turner-Bund, DTB). Le cause ufficiali non sono state comunicate. Si sospetta che la giovane sia morta per un attacco cardiaco improvviso, riporta la Bbc. Sul suo decesso è stata aperta un'inchiesta.

Trauer bei den deutschen Turnern: Mit nur 16 Jahren ist die Berliner Gymnastin #MiaSophieLietke unerwartet verstorben. #Berlin https://t.co/Ttcz8lkH6L — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) November 21, 2023

Chi era

Mia era riconosciuta come astro nascente della ginnastica tedesca. È morta improvvisamente lo scorso giovedì 16 novembre. La notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore. Nel 2022, ha conquistato il titolo di campionessa tedesca junior di cerchio. Il sogno di Mia era quello di competere ai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles, ed era sulla buona strada per trasformare questo sogno in realtà.

