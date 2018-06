Meghan Markle, il soprannome (insolito) che le ha dato il Principe Carlo

di Simone Pierini

La Famiglia Reale britannica vive di immagine, di format prestabilità e di un aspetto formale intransigente. Ma tra loro questa fermezza si scioglie nei rapporti privati. L'indiscrezione del Daily Mail , che cita fonti vicine a Buckingham Palace, parla di unaffibiato anientemente che dal, primo erede al trono.La nuova Duchessa di Sussex è stata «ribattezzata»un metallo molto forte e resistente. Il motivo? Il suo carattere forte, deciso, duro e inflessibile. A primo impatto potrebbe non sembrare un complimento, ma la realtà è diversa. Per il Principe Carlo questa è una dote da elogiare, a maggior ragione nei confronti della donna che ha da poco sposato il figlio entrando a far parte della Famiglia Reale.«Il principe ammira Meghan per la forza che dà a Harry. Lui ha bisogno di una figura decisa nella sua vita, viste le sofferenze passate», spiega il Daily Mail facendo riferimento alla scomparsa della mamma, Lady Diana.