Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È diventata già da due mesi la duchessa di Sussex, eppure perentrare a far parte della famiglia reale non sarebbe così indolore.Come riporta Vanity Faire farebbe fatica a comprendere alcune. In questi mesi, l'ex attrice hollywoodiana sarebbe affiancata dalla storica assistente della regina Samantha Cohen dettae sarebbe anche aiutata dal marito. Ma ci sono alcune regole che proprio non capirebbe.«Considera alcune regole dell’etichetta reale - avrebbe rivelato una fonte a- difficili da capire, come il fatto che la regina preferisca le donne(sotto il ginocchio, ndr) piuttosto che in pantaloni». Inoltre, Meghan troverebbe alcune regole un po' «». Sarebbe stata beccata ad «» anche in occasione ufficiali.La duchessa vorrebbe mantenere un po' della sua spontaneità. Spesso,e il suoormai è un must. La regina avrà qualcosa da ridire? Staremo a vedere.