«Meghan Markle è terrorizzata dai severi doveri reali», ecco la rivelazione choc

è il personaggio del momento. Dal giorno delle nozze reali con, i riflettori sono puntati su di lei. Ogni capo indossato dalla duchessa di Sussex andrebbein pochi minuti,e perfino la Regina avrebbe un debole per l'ex attrice hollywoodiana. Ma per qualcuno non sarebbe tutto ora quello che luccica...Come riporta il sito Vanity Fair , Thomas, avrebbe rivelato al Sun: «, è soffocata dai severi doveri reali». E ancora: «Lo vedo nei suoi occhi, lo leggo sul suo viso. L’ho vista sorridere per anni. Conosco il suo sorriso. E non mi piace quello che sto vedendo adesso. Questo è un».L'uomo, che non avrebbe partecipato al matrimonio a causa di problemi cardiaci, descrive la figlia come «» e aggiunge: «a». Secondo papà Markle la figlia avrebbe un carattere dedito al comando e non amerebbe «essere tenuta al guinzaglio». Nel mirino di Thomas anche l'abbigliamento della duchessa: «Sembra uscita da un vecchio film, che senso ha coprire le ginocchia nel 2018?».Ma il signor Markle non darebbe la colpa al neosposo: «Non sto dando la colpa a Harry o a nessun altro, ma seguono protocolli che non hanno più senso, almeno per me.. Dio solo sa quanto mi dispiace per loro, quanto mi dispiace che non possano esprimere le loro emozioni».