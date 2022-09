Harry e Meghan Markle, le indiscrezioni durante il viaggio in aereo: «Non siete stati invitati»

Si facevano chiamare il "Sussex Survivors Club". Il "Club dei sopravvissuti ai Sussex" era composto dallo staff reale che aveva prestato servizio per il Principe Harry e la moglie Meghan Markle prima del loro addio allo stato di membri senior della famiglia reale. A rivelarlo è il libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, - pubblicato su The Times e scritto da Valentine Low.

Meghan Markle e gli eventi reali, l'indiscrezione choc: «Non posso credere di non essere stata pagata»

Re Carlo III, la lite con Harry su Meghan: la morte di Elisabetta ha peggiorato la frattura. Cos'è accaduto

Galeotto il primo tour reale

Durante il suo primo tour ufficiale nel Pacifico meridionale, la coppia è stata ben accolta in Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Tonga. Tanto più che proprio all'inizio del tour era stata annunciata la prima gravidanza di Meghan. Tuttavia, in un estratto dal libro, Low afferma che lo staff e i media sono stati trattati in modo sgarbato dai Sussex. Durante un tour reale, è considerato normale che i membri della famiglia reale raggiungano il retro dell'aereo per salutare la stampa e ringraziarla per aver partecipato all'evento. Tuttavia, il rapporto del principe Harry con i media era stato "spigoloso e teso", secondo il signor Low. Su un volo da Sydney a Tonga, il suo staff avrebbe promesso alla stampa che sarebbe apparso. Il signor Low ha scritto: «Ricordo bene la scena. Harry sembrava un adolescente imbronciato, Meghan era in piedi dietro di lui, sorridendo benignamente. Il suo unico contributo è stato un commento su quanto tutti devono aspettare con impazienza il pranzo della domenica a casa».

La battutaccia di Harry ai giornalisti

«Harry sembrava affrettato, come se non vedesse l'ora di tornare nella cabina di prima classe. 'Grazie per essere venuti', ha detto, 'anche se non siete stati invitati'». Il signor Low ha definito il commento "incredibilmente maleducato" e ha affermato che quando il personale gli ha detto come aveva offeso il team della stampa, il principe Harry ha detto: «Beh, non avresti dovuto costringermi a incontrarli». Nel librro, Low scrive che lo staff della coppia ha definito Meghan Markle una "sociopatica narcisista" e ha ripetutamente di chiarato di essersi sentito preso in giro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Settembre 2022, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA