Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ai ferri corti con? In occasione della cerimonia di commemorazione per la fine della Prima Guerra Mondiale, la famiglia reale si è presentata ai sudditi in un insolito schieramento. Mentre il principe Carlo, William e Harry rendevamo omaggio ai caduti, le donne della royal family si sono affacciate dal balcone di. Ma non tutte dallo stesso.Mentresi trovavano sul tradizionale balcone, Meghan è apparsa sul balcone affianco, in compagnia della moglie del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. E sarebbero stati tanti i sudditi di Sua Maestà a chiedersi: «Come mai la duchessa di Sussex è stata allontanta?». Negli ultimi giorni, come riportato da Leggo , si era diffusa la notizia diMa in questo caso, la spiegazione potrebbe essere più semplice del previsto.Come riporta Vanity Fair , un insider di Peolple avrebbe rivelato: «, ed è quasi impossibile trovare spazio per più di tre persone». Per questa ragione Meghan avrebbe "traslocato" nel balcone affianco. Occupando comunqueSarà davvero così o i rapporti con Kate e la regina Elisabetta iniziano a farsi tesi? Staremo a vedere.