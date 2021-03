Meghan Markle, la Famiglia Reale all'opera contro il razzismo: «A Buckingham Palace arriva lo 'Zar' per le diversità»

Per rispondere alle accuse di razzismo mosse da Meghan Markle e Harry alla Famiglia Reale nell'intervista a Oprah Winfrey, la regina Elisabetta starebbe per nominare un “supercommissario” per la diversità, anche definito come “zar”. L’obiettivo è modernizzare la monarchia e agire per sostenere i diritti delle minoranze tra i dipendenti in modo da rispecchiare una società britannica sempre più multietnica e diversa. L’iniziativa non riguarda solo il palazzo reale, ma anche Clarence House, residenza di Carlo e Camilla, e Kensington Palace, dove vivono William e Kate.

Meghan Markle, arriva lo "zar" delle diversità

Nelle prossime settimane il personale di corte parteciperà a una serie di incontri volti a migliorare l’approccio alle minoranze etniche, ai disabili e alle comunità gay e trans. Per gestire il tutto potrebbe essere nominato uno “zar”. «È una questione che è stata presa molto sul serio da tutti i palazzi», ha spiegato una fonte al Daily Mail. «Abbiamo le misure, le procedure e i programmi a posto, ma non abbiamo visto i progressi che vorremmo e riconosciamo che bisogna fare di più», ha proseguito la fonte, secondo cui si può «sempre migliorare», tanto più che «non c’è timore di guardare a nuovi sistemi di affrontare» il problema.

Meghan Markle, le accuse di razzismo

A Corte hanno preso sul serio le accuse mosse dalla duchessa di Sussex. La Regina Elisabetta ha diffuso una nota in cui ha promesso un'inchiesta sull'accaduto e ora per placare le polemiche si starebbe pensando a una rivoluzione che riguarda il personale. L'intervista rilasciata a Oprah Winfrey ha diviso l'opinione pubblica spingendo buona parte degli americani a schierarsi dalla parte della coppia. In Gran Bretagna, invece, sono i più giovani ad aver preso a cuore le presunte sofferenze dell'ex attrice. La duchessa di Sussex ha raccontato di essere stata sull’orlo del suicidio e di non essersi sentita protetta dalla famiglia né davanti alla malattia mentale, né nei confronti dei tabloids che la attaccavano. La coppia ha anche affermato che un membro della famiglia, esclusi la regina e il principe Filippo, avrebbe espresso preoccupazione per il colore di Archie quando non era ancora nato.

Meghan Markle, la risposta della Famiglia Reale

Dopo le accuse la sovrana ha precisato in un comunicato che «sebbene alcune ricostruzioni possano variare», la questione sarà presa sul serio. Intanto, in questi giorni l'attività pubblica dei membri senior è aumentata. In uno degli eventi ufficiali William è intervenuto sull'argomento sottolineando «non siamo assolutamente una famiglia razzista», mentre Kate, come a ribadire una certa indipendenza della coppia, è apparsa alla veglia non autorizzata in memoria di Sarah Everard, la donna uccisa a Londra mentre rientrava a casa la sera.

