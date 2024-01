Bimba ruba il telefono che filma la proposta di matrimonio in riva al mare del papà alla mamma: il photobombing è esilarante

Il mare, il tramonto e il vento che scompiglia leggermente i capelli. Uno scenario perfetto per una proposta di matrimonio romantica e memorabile che una coppia ha cercato di immortalare con un video, appoggiando lo smartphone sulla sabbia, ma... qualcosa, o meglio, qualcuno, ha rovinato il dolce momento proprio sul fatidico 'sì'.

La figlia piccola della coppia ha rubato la scena a mamma e a papà prendendo il cellulare mentre i due “piccioncini” si promettevano amore eterno. Il video è stato condiviso dal programma televisivo Today ed è subito diventato virale sui social.

A man was set to record his surprise marriage proposal to his longtime girlfriend on the beach with the couple’s young daughter there to be part of the special occasion... but things didn’t go quite as planned. Here's today's morning boost! ☀️ pic.twitter.com/PC6iS8AvSH