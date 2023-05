Matrimonio da incubo, l'hotel annulla all'ultimo le camere per gli ospiti: «Servono per i migranti». Nozze annullate

di Redazione web

Immaginate di pianificare per mesi il vostro matrimonio, studiando a fondo ogni minimo dettaglio e di ritrovarvi a un giorno dalle nozze nel caos più totale. È quello che è successo a Gary e Deanna, una coppia di New York, che ha vissuto un vero e proprio incubo. Colpa dell'hotel che doveva ospitare gli invitati. Ecco il racconto dei due sposi.

Cosa è successo

Deanna ha 35 anni, mentre il compagno Gary ne ha 37. Originari di New York, si dovevano sposare a giugno. Ma l'hotel che avrebbe dovuto ricevere gli invitati, ha annullato all'improvviso le 30 camere che avevano prenotato, mandando all'aria tutti i piani. Gli sposi, insieme a 10 damigelle, cinque testimoni dello sposo e ospiti provenienti da California, Florida, Arizona, Minnesota, Connecticut, New Jersey, Long Island e Westchester, avevano programmato di soggiornare al The Crossroads Hotel di Newburgh, a circa 20 minuti dal luogo dove si sarebbe tenuta la cerimonia.

Il motivo

L'hotel ha annullato le camere, per ospitare gli immigrati che vengono portati in autobus negli hotel di Westchester e della Hudson Valley, mentre New York fatica a far fronte all'afflusso di immigrati che si riversano oltre il confine, scrive il New York Post. Gli sposi hanno contattato la struttura, ma non sono riusciti a trovare una soluzione. Così hanno dovuto spostare le nozze, causando disagi anche agli invitati che avevano prenotato i loro viaggi per giugno. «Ci siamo sentiti scartati, delusi e arrabbiati perché ci hanno messo da parte solo per guadagnare un dollaro in più per l'hotel. Non è giusto», hanno detto gli sposi. Molti degli invitati non riusciranno a riprogrammare il viaggio per la nuova data e non saranno quindi presenti il giorno delle nozze.

