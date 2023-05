Matrimoni da incubo, sposo a piedi nudi, l'altro in bermuda, maniche corte e sandali: «Sembra uno scolaretto»

Nel giorno del matrimonio, è risaputo, l'attenzione e la curiosità maggiori sono riservate alla sposa e al suo abito. Ma questo non vuol dire che lo sposo abbia un ruolo secondario, anche in tema di abbigliamento. Ebbene, fatto salvo il diritto di indossare ciò che più si ritiene opportuno nel giorno delle nozze (così come in ogni altro giorno), non sono pochi gli uomini che all'eleganza preferiscono la praticità, con risultati che fanno decisamente sorridere gli utenti del web.

Sulla piattaforma Reddit esiste un vero e proprio filone dedicato agli "sposi terribili" (questo il nome del treed), in cui sono raccolte le immagini di spose nell'abito tradizionale accanto a uomini in bermuda e maniche corte, jeans e camicia, persino salopette di jeans e cappello di paglia.

Sposa indossa un abito trasparente al matrimonio, sommersa dalle critiche per il "nudo". «Sei una facile»

Niente sesso prima del matrimonio: ecco il segreto per non divorziare ed amarsi per sempre