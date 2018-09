Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una sera di settembre del 1999 un giovane padre di 29 anni è uscito di casa per andare al bar, ha dato un passaggio alla sorella prima di arrivare al locale e poi è scomparso nel nulla. Da quella sera sono passati 19 anni e oggi sarebbe il 48esimo compleanno di Martin Joyce, l'uomo misteriosamente sparito a Manchester.Diciannove anni dopo, gli investigatori ancora non sono riusciti a ricostruire l'accaduto e ora offrono 20mila sterline a chiunque possa fornire informazioni utili a far luce sul caso che negli anni è stato trattato come un omicidio e che portino al ritrovamento del corpo o alla condanna del suo assassino.L'indagine sull'omicidio è durata due anni e ha portato le ricerche in tutto il Regno Unito con possibili avvistamenti in Scozia, nel Kent e a Londra ma l'ultima volta che Martin Joyce è stato visto vivo con certezza è stato il 5 settembre del 1999.A guidare l'inchiesta c'è l'ispettore capo Stuart Wilkinson della Major Incident Team di GMP. Incoraggiando le persone a farsi avanti con le informazioni, ha detto: "Durante questa indagine abbiamo tenuto una mente aperta sulle circostanze che hanno portato alla morte di Martin ma non capirò mai come qualcuno possa convivere per vent'anni col segreto su quanto gli è accaduto. Il punto della questione è: qualcuno, da qualche parte, lo sa. Potrebbero non essere stati coinvolti direttamente, ma avranno informazioni che devono essere trasmesse a noi. Vent'anni sono un tempo estremamente lungo e, in un periodo così lungo, le amicizie, le relazioni e le alleanze potrebbero essere cambiate. Qualunque cosa tu sappia, qualunque cosa tu debba dirci, aspetteremo la tua chiamata".