Maria Sofia Valim, morta a 19 anni dopo un trapianto di fegato d'urgenza. «Il suo corpo non ha retto»

Maria Sofia Valim, un'influencer brasialiana di soli 19 anni, è morta per complicazioni a seguito di un trapianto di fegato. L'annuncio della prematura scomparsa della ragazza è stato dato sui social dal padre, Vitor Valim, sindaco del comune di Caucia nel Ceará. «È con profonfo dolore e tristezza che informo tutti della scomparsa della mia amata figlia Sofia», ha scritto il politico brasiliano su Instagram il 10 dicembre. «Purtroppo il suo corpo non ha retto - ha aggiunto -. Ringrazio tutti per le preghiere e l'affetto dedicato a me e alla mia famiglia in questo momento di estrema sofferenza».

Influencer 19enne morta dopo un trapianto di fegato

Al momento, i medici non hanno ancora rivelato le cause esatte del decesso di Maria Sofia.

Chi era Maria Sofia Valim

Maria Sofia era seguita su Instagram da oltre 100mila follower. Sui social condivideva la sua passione per il fitness, l'alimentazione sana e i brand di lusso. In uno dei suoi ultimi post si era fatta fotografare al concerto di Taylor Swift in Brasile. Studiava legge, il suo sogno era quello di diventare un avvocato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 10:50

