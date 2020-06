Maratona di New York annullata per coronavirus: l'annuncio ufficiale, era la 50esima edizione

annullata quest'anno per le preoccupazioni sulla diffusione del Nonostante il calo dei tassi di infezione nella zona di New York, gli organizzatori e i funzionari della città hanno deciso che i rischi di correre una gara con 50.000 partecipanti erano troppo alti. La maratona di New York 2020, la più grande maratona del mondo e uno dei più grandi spettacoli annuali della città, è stataquest'anno per le preoccupazioni sulla diffusione del coronavirus : è arrivato l'annuncio ufficiale degli organizzatori, doveva svolgersi come sempre nel primo weekend di novembre.

La gara, uno degli eventi più prestigiosi e redditizi nel suo genere, avrebbe celebrato il suo 50 ° anniversario a novembre. È uno dei momenti salienti dell'autunno a New York, attirando più di 50.000 corridori da tutto il mondo (gli italiani sono sempre in prima fila), 10.000 volontari e circa un milione di fan, che affollano il percorso di 26,2 miglia attraverso i cinque distretti. Funzionari della città e New York Road Runners, proprietari e organizzatori dell'evento, hanno deciso di non organizzare una gara troppo rischiosa.



Gli esperti di sanità pubblica hanno affermato che gli eventi di massa, in particolare quelli che riuniscono persone provenienti da tutto il mondo, rimarranno un pericolo fino a quando non sarà ampiamente disponibile un trattamento o un vaccino per Covid-19, la malattia causata dal virus. I funzionari della Casa Bianca hanno emesso avvertimenti su un'altra ondata di infezioni questo autunno. E mentre i tassi di infezione nell'area metropolitana di New York sono ora tra i più bassi del paese, il virus si sta diffondendo a ritmi preoccupanti in aree che non hanno seguito il consiglio dei funzionari della sanità pubblica di continuare a praticare l'allontanamento sociale, evitare incontri pubblici e usura maschere. Martedì sera i casi si sono alzati in 26 stati .

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 16:26

