Papà di tre figli mangia un pesce palla e muore dopo 35 giorni di agonia: l'amico sopravvive ma «non può camminare»

Un padre di famiglia è morto dopo aver consumato un pasto con uno dei suoi migliori amici, che gli aveva portato un pesce palla da asaggiare, ma entrambi sono rimasti intossicati. La peggio l'ha avuta Magno Sergio Gomes, 46 anni, deceduto dopo aver trascorso 35 giorni in un ospedale di Aracruz, nello stato brasiliano di Espirito Santos. L'amico, invece, è sopravvissuto nonostante abbia mangiato lo stesso pesce, estremamente velenoso.

Il ricovero in ospedale

Magno Gomes è morto tre giorni fa per aver assaggiato un tipo di pesce velenoso, regalatogli dall'amico. I tre figli della vittima sono ancora sotto choc per aver perso il loro papà, dopo più di 30 giorni passati in ospedale.

La zia dei bambini, Myrian, ha spiegato che il fratello ha accusato dolori allo stomaco subito dopo aver consumato il pasto. Poi è stato portato urgentemente in ospedale dove è stato intubato, in seguito a diverse crisi epiletiche.

Il pesce palla

Così come riportato dal Mirror, secondo il National Geographic «quasi tutti i pesci palla contengono tetrodotossina, cioè una sostanza che li rende sgradevoli al palato e spesso letali per altri generi di pesci. Per gli esseri umani, però questa sostanza è mortale. La tossina contenuta in un pesce palla è sufficiente a uccidere 30 esseri umani adulti». Al momento, non esiste nessuna cura e nessun esperto marittimo ha mai trovato un antidoto.

