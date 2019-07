Mangia una lucertola alla festa con gli amici, muore poco dopo per salmonellosi

"Era una sfida, quindi avrebbe potuto aver intenzione di mangiarlo e poi buttarlo via. Alla fine della giornata, non sappiamo se ha effettivamente mangiato il geco. David non l'ha mai menzionato. L'11 dicembre, meno di due settimane dopo la festa, Dowell è morto in chirurgia. La sua famiglia stanno ora chiedendo risposte, in particolare relative alle decisioni prese al Mater Hospital . "I suoi testicoli erano gonfi come pompelmi e c'era del liquido che li colava e i medici hanno detto che era normale", spiegano. In una dichiarazione ufficiale, il Mater Hospital ha dichiarato di non poter commentare la morte del signor Dowell.