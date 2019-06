Mandria di mucche impazzisce, nonna travolta: ha fatto da scudo alla nipotina di 6 anni

Martedì 11 Giugno 2019, 19:16

Vieneda una. La nonna stava camminando insieme alla bambina dlungo un sentiero vicino al villaggio gallese di Capel Curing, a Snowdonia. Proprio mentre procedevano a piedi due ciclisti hanno spaventato la madria passando loro vicino a grande velocità e le bestie si sono innervosite.Come riporta anche l' Independent , vedendo le donne, le mucche sono scappate nella loro direzione, travolgendole. La nonna ha stretto a sé la bambina durante il passaggio, proteggendola, ma riportando diverse lesioni. A lanciare l'allerta sono stati proprio i ciclisti che hanno assistito scioccati alla scena. «Siamo andati a vedere se potevamo aiutare e ci aspettavamo che gli animali si muovessero con un po' di persuasione, ma stavano facendo schiuma dalla bocca, e il toro stava scavando la testa nel terreno e ronfando con le zampe anteriori».La donna è stata trasportata in eliambulanza in ospedale, così come la bambina. La piccola non ha riportato lesioni, ma la nonna ha subito fratture multiple, anche se secondo i medici se la caverà.