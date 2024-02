«Le mamme possono essere sexy», il messaggio delle influencer: accettate il vostro corpo anche dopo la gravidanza

di Redazione web

Iskra Lawrence e Noelle Downing sono due mamme influencer molto seguite sui social perché nei loro post e nelle loro storie promuovono messaggi che hanno a che fare con il tema della bodypositivity dopo la gravidanza. Le due modelle, infatti, incoraggiano le donne, le neo mamme e chiunque lo desideri ad amarsi sempre un po' di più, non ispirandosi a nessun modello di perfezione che, magari, circola sui social.

Iskra e Noelle sono molto apprezzate dai loro e dalle loro fan che le ringraziano sempre per ciò che comunicano tramite le loro foto o storie. Uno degli ultimi post, in cui le due influencer indossano completini intimi succinti e sexy, ha riscosso molto successo e, in poco tempo, raccolto migliaia di like e commenti e il motivo è presto detto.

Il messaggio di Iskra Lawrence e Noelle Downing

Iskra Lawrence e Noelle Downing hanno pubblicato un nuovo post nel loro profilo Instagram in cui, principalmente, rispondono ai loro hater. Infatti, sono state prese di mira da coloro che ritengono che non abbiano il fisico adatto a mostrarsi con certi completini intimi sui social o, addirittura peggio, qualcuno sostiene che due mamme non debbano mai farsi vedere troppo sexy perché potrebbero passare un messaggio sbagliato ai figli (che, tuttavia, sono molto piccoli e quindi non hanno nemmeno i social).

Nel video, Iskra e Noelle indossano biancheria intima nera e azzurra con dettagli in pizzo e dicono: «Chi ha detto che le mamme non possono essere sexy? Beh, vi sbagliate di grosso».

I commenti social

Il post ha riscosso moltissimo successo su Instagram tanto che i fan si sono scatenati con commenti davvero positivi nei confronti di Iskra Lawrence e Noelle Downing.

