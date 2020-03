Mamma uccide la figlia di 2 anni soffocandola con il pane: «Aveva sparso briciole ovunque»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 19:31

Ha. Svetlana Mirzoeva, 28enne di Omsk, in Russia, è stata condannata adi carcere per i delitto della sua bambina. Il caso aveva sconvolto il mondo intero e dopo un anno per la mamma orco èSvetlana ha raccontato di aver punito la figlia dopo che la bimba aveva buttato in terra del cibo. La piccola Viktoria aveva sbriciolato mezza pagnotta mentre mangiava così la mamma è andata su tutte le furie e l'ha soffocata con il pane. La donna ha raccontato di aver provato a rianimarla dopo essersi resa conto di quello che aveva fatto, ma ormai era troppo tardi.Complice della mamma il padre della bimba che, dopo aver visto la moglie uccidere la piccola, ha avvolto la bimba in un panno, ha messo il cadavere in una borsa e lo ha gettato come fosse spazzatura. Secondo quanto riporta il Daily Mail , tutto si è svolto sotto gli occhi del fratello maggiore della bambina che ha solo 4 anni. Nei giorni successivi Svetlana è apparsa come sempre, felice, come se nulla fosse successo. Dopo mesi di indagini finalmente è arrivata la condanna definitiva a 11 anni di carcere. Il compagno è morto dopo 11 giorni dall'omicidio per avvelenamento da alcol, mentre il fratello maggiore della vittima è stato affidato ai servizi sociali.