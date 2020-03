Uccide la compagna incinta e la figlia di 3 anni perché lei voleva lasciarlo: «Mi sono subito sentito più felice»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 23:09

e laperCosì si è gustificato per il terribile delitto Demetrius Williams, 25 anni, di Appleton, nel Wisconsin. L'uomo ha picchiato dopo aver stordito con uno spray al peperoncino, la sua compagna incinta. Dopo averla resa inerme l'ha uccisa a coltellate per poi sgozzare la figlia di 3 anni.Pare che la donna avesse intenzione di interrompere la relazione con il suo compagno, ma lui non ha accetatto la sua scelta. Demetrius ha raccontato che le aveva detto che non voleva più avere rapporti con lui, sebbene fosse incinta del suo secondo figlio, così lui ha perso le staffe e si è avventato su di lei. L'uomo ha poi confessato di essersi sentito libero e felice dopo averla ammazzata, così da non dover affrontare l'iter della separazione. L'assassino è ora sotto processo, mentre la famiglia della donna è sconvolta per le terribili perdite.