Chiude il fidanzato dentro una valigia e lo uccide: «Volevo si sentisse come me quando mi tradisce»

e lo. Sarah Bone, 42 anni, della Florida è statadopo aver, per gioco, e avercelo lasciato per ore. La donna è uscita dopo aver messo il lucchetto alla valigia ed è tornata dopo ore.Come riporta il Sun , quando è tornata a casa ha cercato Jorge Torres, 42 anni, ma l'uomo era ormai privo di vita. Pare che i due avessero bevuto e abbiano deciso di fare un gioco insieme. Hanno inziato a giocare a nascondino, così la donna ha proposto al 42enne di mettersi nella valigia e lo ha chiuso dentro. L'uomo ha iniziato a gridare, secondo il racconto della compagna, ma lei ha voluto lasciarlo chiuso nella valigia rispondendogli che è il modo in cui si sentiva lei quando la tradiva.Poi è uscita di casa ed è stata fuori diverse ore, quando è rientrata il compagno era ormai morto. La polizia ha rilevato dei lividi negli occhi e un taglio sul labbro, che hanno fatto pensare a una lotta precedente alla morte. Ora la donna dovrà affrontare un processo.