«Harry preoccupato per Carlo come William. Il dolore del sovrano: Camilla non vuole incontrarlo e nemmeno Kate»

Il ritorno del figliol prodigo (forse). Il principe Harry, 39 anni, mercoledì 8 maggio partecipa al decimo anniversario Invictus Games. Quasi certa l'assenza della moglie, duchessa di Sussex Meghan Markle, 42 anni. Una scelta che, spiegano gli esperti reali, serve a evitare nuovi drammi familiari e scandali in un momento complicato. E che sembra dimostrare la sua propensione a riscaldare il clima gelido in famiglia. Tuttavia, per il pargolo ribelle, ci sono tante gatte da pelare: in primis l'astio nei suoi riguardi del fratello, il principe William, 41 anni, e della Regina Camilla, 76 anni. Non solo, per il figlio minore del sovrano del Regno Unito, anche un incontro, pare assai desiderato dal 39enne, con il padre malato di cancro. Il principe, secondo quanto rivelano vari tabloid britannici, è intenzionato a dire la sua sulle cure del padre: «È molto preoccupato per il ritorno ai doveri regali di Carlo III». Il principe William è preoccupato per il padre "maniaco del lavoro", Re Carlo, durante la sua guarigione dal cancro, hanno rivelato persone vicine alla famiglia reale. Il Re, 75 anni, ha raccontato agli amici la sua determinazione nel sconfiggere la malattia e tornare al lavoro.