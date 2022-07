Mamma trovata morta in casa con due figli: ha cercato di proteggerli da un incendio. Accanto c'era il loro cagnolino

Una mamma e due dei suoi tre figli sono morti insieme al loro cagnolino in un tragico incendio. Monica Gallardo, 35 anni, è stata trovata sotto il letto con i suoi due figli, Alan, 5 anni, e Benjamin, 2, nella loro casa di Comodoro Rivadavia, in Argentina. Probabilmente sono deceduti a causa delle inalazioni di fumo dopo le fiamme divampate nella loro abitazione.

Durante l'incendio la donna ha chiamato il marito per raccontargli cosa stava accadendo e l'uomo si è precipitato a casa. Purtroppo però i soccorsi non hanno fatto in tempo a salvare la mamma e i suoi due bambini più piccoli, mentre il figlio maggiore, Kevin, di 9 anni, è stato trovato dai vicini sotto choc dopo essere riuscito a fuggire dalle fiamme.

Dopo che l'incendio è stato spento, i vigili del fuoco sono entrati nella casa e hanno trovato Monica morta sotto letto con i due figli e il cane al suo fianco. Probabilmente la donna, rendendosi conto che non potevano sfuggire all'inferno, ha deciso di ripararsi sotto il letto con i suoi figli per evitare le fiamme. Il cagnolino li avrebbe poi raggunti per vegliare su di loro.

Uno dei vigili del fuoco ha detto ai media locali: «Ha abbracciato i piccoli sotto un letto e quella scena straziante è stata quella che hanno trovato i soccorritori entrando dopo aver spento l'incendio».

