Mamma e i suoi due bimbi di 11 anni e 10 mesi uccisi il giorno di Natale: "Da chiarire il legame tra il presunto colpevole e le vittime"

Una madre e i suoi due figli - uno di appena 10 mesi - sono stati uccisi a Natale, in un caso di violenza domestica, in un complesso residenziale di Phoenix, negli Usa. Il sospettato è stato arrestato senza essere ferito, nonostante avesse sparato contro gli agenti dopo una lunga trattativa per la resa.La donna uccisa e il sospetto "avevano questi due bambini in comune", ha detto Jonathan Howard, portavoce del dipartimento di polizia di Phoenix, aggiungendo che la polizia sta ancora lavorando per determinare la natura della loro relazione. L'altro bambino che è stato ucciso aveva 11 anni.