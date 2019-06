Mamma soffoca il figlio di 8 anni con un cuscino: «Me lo hanno detto i demoni»

Martedì 25 Giugno 2019, 19:15

Uccide ilpoi si giustifica dicendo che è stato unTisha Sanchez, 30 anni, ha soffocato con un cuscino nella sua casa in Texas il figlio Joevani Antonio Delapen, di appena 8 anni. La donna è stata arrestata dopo aver chiamato lei stessa la polizia per denunciare la morte del bambino.Agli agenti, come riporta il Daily Mail , ha inizialmente detto di aver trovato il figlio privo di sensi, poi dopo le analisi condotte sul corpo dai medici si è scoperto che il bambino era morto già prima dell'arrivo della polizia. Per la donna sono scattate le manette e alla fine ha ammesso di aver soffocato lei il figlio, ma si è giustificata dicendo che le è stato comandato dal demonio.Oltre all'accusa di omicidio è stata incriminata anche per quella di resistenza a pubblico ufficiale e ore è in attesa di processo.