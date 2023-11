Ragazzina di 16 anni manda messaggi hot sulla chat di Uber Eats, la mamma la scopre: «Un uomo più grande le ha promesso regali»

di Alessia Di Fiore

Dopo che alla figlia adolescente è stato consegnato uno strano ordine Uber Eats gratuito, la mamma ha voluto controllare il suo telefono per verificare.

Ha trovato tra le chat della figlia, delle conversazioni con un uomo che prometteva alla 16enne dei regali in cambio di "insulti pesanti", come ad esempio le consegne di Uber Eats.

Il video su TikTok

«Gli adolescenti sono così impressionabili che farebbero qualsiasi cosa gratuitamente. È disgustoso», ha detto mamma Beki in un video su Tik Tok, dove narrava ciò che era successo e in cui spiegava che dopo l'accaduto aveva immediatamente portato il telefono della figlia alla stazione di polizia in quanto pensava che quell'uomo stesse cercando di adescare sua figlia adolescente.



«Erano piuttosto preoccupati perché ora questo ragazzo ha il mio indirizzo. Non abbiamo dormito per settimane perché eravamo preoccupati che quest’uomo potesse entrare».

Beki ha poi spiegato ai suoi follower che lo scopo di raccontare questa vicenda fosse quello diaumentare la consapevolezza su ciò che potrebbe accadere sui social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA