In bikini con la figlia neonata in braccio, l'influencer travolta dalle critiche: «È ustionata e tu pensi alle foto per i social» Sotto la foto in bikini dell'influencer, numerosi commenti dei follower preoccupati







di Alessia Di Fiore Laura Anderson, influencer e mamma di 41 anni, apparsa nel reality show britannico Love Island UK nel 2019, ha dato il benvenuto alla figlia Bonnie, avuta dall'ex fidanzato Gary Lucy lo scorso settembre. Durante una vacanza a Dubai con la sua bambina, l'influencer ha condiviso una serie di foto che ritraggono lei e Bonnie sulla spiaggia, ma una in particolare ha fatto preoccupare i fan. L'accusa social In una delle foto, Laura Anderson è ripresa in bikini con la piccola Bonnie, con occhiali da sole e cappellino bianco da pescatore. I fan hanno però notato, che la bambina mostrava un viso molto arrossato, probabilmente causato da un'eccessiva esposizione al sole, sconsigliata ai bambini così piccoli. «La bambina ha la pelle ustionata, ma a te interessa solo fare una bella foto per i social, vero?», le scrive un utente polemico. Laura Anderson, ha immediatamente deciso di cancellare i commenti negativi dal suo post. Molti dei fan della Anderson hanno però difeso la neo mamama ritenendo i commenti degli altri utenti inappropriati. «Date una pausa a questa bella signora, ragazzi, lei sa cosa sta facendo, quindi per favore smettetela con i commenti sgradevoli e siate gentili», scrive qualcuno. Laura Anderson e il suocompagno si sono separati poco pima che la bambina nascesse, ma si stanno impegando nella co-genitorialità. I fan sperano in un ritorno. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 21:02

