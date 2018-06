Il figlio di 4 anni sbatte la testa e lei lo lascia morire, poi getta il corpo a mare: arrestata mamma orco

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il figlioe si causa un grave, ma lei lo lascia a terra senza chiamare i soccorsi. Rebecca Rivera ha ltra atroci sofferenze dopo che il bambino è caduto causandosi una grave lesione al cervello. A segito dell'incidente si è scatenata un'emorragia cerebrale che ha ucciso il bambino.Se la madre avesse chiamato i soccorsi porobabilmente sarebbe ancora vivo, ma l'incuria ha peggiorato le condizioni del piccolo che è morto. Secondo quanto riporta il Daily Mail , subito dopo la donna avrebbe gettato il cadavere nel fiume, senza dire nulla a nessuno, credendo così di "sbarazzarsi del problema". Il corpicino del piccolo è stato trovato in una spiaggia, nessuno aveva sporto denuncia per la sua scomparsa e individuare chi fosse è stato molto difficile per la polizia.Dopo mesi di indagine si è risaliti alla donna che vive in Texas e che ha ammesso che il piccolo aveva battuto violentemente la testa contro il muro cercando di fuggire da lei che voleva picchiarlo. Nei giorni seguenti la faccia del piccolo si è gonfiata, ma lei non lo ha mai portato in ospedale, fino a quando non lo ha trovato privo di vita e lo ha così gettato in mare. Non ha fornito alcuna spiegazione sull'assenza di assistenza al bambino. Ora la donna è stata arrestata insieme a una sua complice.