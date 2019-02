Mamma orco lascia morire di fame il figlio di 4 mesi: trovato tra le sue stesse feci

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha lasciatoa se stesso per diverse settimane. Cheyanne Harris per settimane non ha dato da mangiare regolarmente al suo bambino, non gli ha cambiato il pannolino e ha lasciato che il piccoloe ricoperto di vermi. La donna, originaria dell'Iowa è stata condannata insieme al suo compagno, e padre del bambino, per maltrattamento e abbandono di minore.Il piccolo è stato ritrovato nell'estate del 2017 ormai privo di vita. Gli agenti che hanno trovato il corpicino hanno notato subito i segni della denutrizione, un pannolino che non veniva cambiato da settimane e che era diventato un covo per insetti e vermi, che avevano ricoperto il suo cadavere. La madre e i padre, non si sarebbero presi cura di lui per settimane: il bambino non veniva allattato, non veniva idratato, sottoposto alle visite di controllo e alla fine non ce l'ha fatta.L'autopsia ha dimostrato che è morto a causa della grave malnutrizione, e per un'infezione da Escherichia coli. Il suo grave stato di salute è costato la condanna alla madre, appena 20enne.