Juan non ce l'ha fatta ed è. Il piccolo Juan Sebastián era affetto da unainfantile. Il bimbo era il paziente più piccolo del reparto di ematologia dell’ospedale pediatrico José Manuel de los Ríos die si era già sottoposto a un primo ciclo diche però, purtroppo, non aveva dato i risultati sperati.Juan avrebbe dovuto seguire un altro trattamento, molto costoso, troppo per i suoi genitori. La madre e il padre non potendosi permettere le cure per il bambino, avevano creato una pagina Instagram e lanciati diversi appelli in rete, chiedendo di poter raccogliere soldi per salvare la vita al loro piccolo. A Juan servivano diversi flaconi di Citarabina, il farmaco utilizzato nel trattamento dei tumori. Le strumentazioni per la chemio eramo danneggiate nell'ospedale e questo ha rallentato ancora di più le cure.Per i medici, l’unica possibilità di salvezza, era un trapianto di midollo osseo ma le speranze di trovare un donatore compatibile in poco tempo erano scarse. Il bimbo è morto lo stesso giorno dell'insediamento in Venezuela di Maduro. Da allora le condizioni nell'ospedale per i piccoli pazienti sono peggiorate, non solo continuano ad esserci problemi con le attrezzature e nel reperire farmaci, ma anche i bambini vengono nutriti solo a riso in bianco, viste le grandi difficoltà. Maria Graciela Lopez, presidente della società venezuelana per le malattie infettive e medico presso la clinica, ha denunciato la situazione e lanciato un nuovo preoccupante allarme.