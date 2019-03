Mamma incinta del quarto figlio prepara 152 pasti e 228 spuntini: «Dopo non avrò tempo»

Pizza, cartoni tossici: è allarme. E il ministero della Salute apre le indagini​

La premura delle mamme non è mai troppa. Nel caso di, già madre di tre bimbi ed in attesa del quarto, sfiora la perfezione. Alla, la giovane donna di Sydney in Australia ha già preparatoper tutta la famiglia. “Il mio primo figlio ha 4 anni e con l'arrivo del quarto la vita familiare diventerà ancora più pazza”.Ecco quindi che Jessica ha deciso di preparare con le sue mani tutto il necessario per il primo periodo, successivo alla nascita, in cui sarà – come immaginabile – molto presa dal neonato. “Ho riempito due congelatori” ha spiegato la super mamma al Daily Mail, fornendo minuziosi dettagli su tutte le preparazioni: dalle polpette di lenticchie alla pasta al chorizo fino alle enchiladas di fagioli e mais. E molto altro ancora, facendo attenzione a rispettare i principi vegani, fatta eccezione per alcuni pasti dedicati solo ai bambini. “'Voglio mostrare alle mamme che mangiare bene non deve essere costoso o richiedere tempo”, ha detto Jessica, confessando di aver preparato tutto in poche ore, spendendo circa 120 dollari.Come fare? “E' fondamentale scegliere ricette con ingredienti simili in modo da poter acquistare all'ingrosso e risparmiare denaro”. Serve metodo e molta organizzazione. E poi alcuni consigli per chi volesse seguire il suo esempio. “Organizzati in modo da preparare le ricette che richiedono più tempo prima. Per esempio se prepari una lasagna al forno, nel frattempo puoi fare una zuppa o un ragù e pulire velocemente tra un pasto e l'altro”. Da preferire frutta e verdura di stagione, anche “se acquistarli surgelati è più economico”.