Resta incinta ma il bambino si sviluppa nell'addome, la scoperta choc e la spiegazione del medico: «Ecco quando può succedere»

Il caso della mamma francese incinta ha fatto il giro del mondo. Ma perché? In fondo non c'è nulla di strano ad aspettare un bambino... sì, peccato che il feto si stesse sviluppando nel suo addome. La donna, come riportano i giornali locali, si è recata all'ospedale in preda a forti dolori allo stomaco che, ormai, persistevano da 10 giorni. La 37enne è stata quindi sottoposta a tutti i controlli necessari e, dato che, i medici avevano notato qualcosa di strano, le hanno fatto anche una risonanza magnetica. Ne è uscito che la già mamma di due bambini, era incinta di 23 settimane di un terzo che, però, non si trovava nell'utero ma vicino al suo stomaco.

Le parole degli esperti

Sul caso della mamma francese, che è stato riportato dal New England Journal of Medicine, si sono esposti alcuni medici, quali Guillaume Gorincour, dell’Imadis Téléradiologie di Lione (Francia), e Malik Boukerrou, del Centre Hospitalier Universitaire Sud Réunion di Saint-Denis, Isola di La Réunion (Francia) che hanno spiegato: «Questo tipo di gravidanza è definita "gravidanza ectopica addominale", una condizione quasi sempre fatale per il bambino».

Tuttavia, il giornale scientifico fa anche sapere che la gravidanza è andata a buon fine: i medici hanno fatto nascere il bambino alla 29esima settimana di gestazione e lui e la mamma sono rimasti in ospedale per poco più di tre mesi salvo, poi, essere dimessi.

La gravidanza ectopica addominale

Gli esperti, dopo il caso della mamma francese, hanno chiarito le diverse forme di gravidanza extrauterina: «Si verifica quando l’impianto dell’ovulo fecondato nelle tube di Falloppio non riesce a raggiungere l’utero, ma si impianta in tessuti esterni, come le tube di Falloppio (gravidanza ectopica tubarica), l’ovaia (gravidanza ectopica ovarica o tubo-ovarica) o l’addome/cavità peritoneale (gravidanza ectopica addominale)».

