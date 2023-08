La mamma congela i panini per i figli e finisce nel mirino di TikTok: «Non hai tempo o non sai cucinare?»

di Redazione web

Una mamma su TikTok ha scatenato una polemica dopo che ha mostrato il suo trucco per avere sempre la merenda pronta per i suoi 5 figli. La donna si chiama Samantha Lee Woods e di recente ha condiviso il suo modo in cui riesce a preparare 50 panini in 20 minuti per i suoi figli. Secondo lei, l'organizzazione dei pasti è una vera e propria svolta, perché usa il pane congelato. Ma i genitori iscritti sulla piattaforma TikTok non sono della sua stessa opinione e non hanno mancato di farglielo notare, muovendole pesanti critiche.

Sposa in lacrime: «Ho fatto il botox prima del matrimonio e ora il mio sorriso è rovinato»

«Rapina di massa organizzata su TikTok», panico in strada a Londra e scontri con la polizia: cosa è successo

Samantha Lee Woods sommersa dalle critiche

La mamma Samantha Lee Woods è stata sommersa dalle critiche dopo aver mostrato come, dopo aver preparato 50 panini per i suoi 5 figli, li congeli nel freezer, in modo da avere una merenda sempre pronta per loro.

Alcune mamma l'hanno sgridata dicendo che «Non è sano, non hai 5 minuti per prepararne uno fresco sul momento?», mentre altri ringraziano di avere avuto una mamma che sapesse cucinare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA