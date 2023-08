«Rapina di massa organizzata su TikTok», panico in strada a Londra e scontri con la polizia: cosa è successo

di Redazione Web

Paura a Londra. Centinaia di ragazzini si sono dati appuntamento nell'iconica Oxford Street della capitale della Gran Bretagna per dar vita a una rapina di massa. Il motivo? Un post di TikTok li avrebbe aizzati a compiere il furto di gruppo in un noto negozio della strada della moda inglese.

La reazione della polizia è stata immediata e si sono verificati diversi scontri con la folla. E non si tratterebbe nemmeno del primo episodio, tanto, da aver richiesto l'intervento della ministra dell'Interno britannica per condannare duramente l'accaduto e chiedere pene esemplari per tutti i protagonisti.

Welcome to london Oxford street



London: Van-loads of TSG riot police turn up to quell the organised looting of Oxford Street pic.twitter.com/nrT8ncZlpW — KOIKIMEDIA (@KoikiMedia) August 11, 2023

Paura a Londra: il furto di massa organizzato sui social

Le immagini che giungono dal Regno Unito sono davvero forti. A primo impatto sembrano raccontare una rivolta sedata con la violenza.

Stando a quanto riferito dalla polizia britannica ai media, sui social network, anche in quell'occasione, sarebbe stato diffuso l’invito a una «rapina di massa» a un negozio su Oxford Street. Dapprima le autorità hanno allontanato due ragazzi fermi nelle prossimità di un negozio sospettato di essere il bersaglio del furto. In seguito la polizia ha annunciato il dispiegamento di un significativo numero di unità in strada per pattugliare la zona.

Ma quanto accaduto oggi pomeriggio ha superato ogni più catastrofica aspettativa. I giovani coinvolti, a questo giro, sono centinaia e gli scontri con la polizia sono stati immediati.

Un episodio analogo si è registrato questa mattina nella città di Southend, in Essex, dove anche qui la polizia è arrivata in forze per disperdere e arrestare i giovani. Il caso è diventato nazionale, tanto che la ministra dell’Interno Suella Braverman ha chiesto di «rintracciare e sbattere in carcere tutti i responsabili, perché qui non deve accadere mai quanto vediamo in alcune città degli Stati Uniti».

