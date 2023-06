Aragosta cotta in microonde, il piatto dello chef pluristellato fa scattare la polemica: «Sei un mosro e non sai cucinare»

L'aragosta è da sempre considerata un piatto molto costoso e difficile da cucinare, ma la soluzione sembra essere dietro l'angolo. Lo chef stellato David Chang, infatti, ha rivelato di aver scoperto come cucinare con semplicità il prezioso crostaceo. Una soluzione, però, che ha scatenato le polemiche sui social network.

Il motivo? Oltre a essere una soluzione che spiazza e che ha messo in discussione le sue competenze culinarie, è stata vista da molti utenti dei social come una vera e propria barbarie nei confronti dell'animale...

Aragosta in microonde: la trovata dello chef stellato

Spesso la necessità si trasforma in virtù. Ed è quello che è capitato allo chef del ristorante Momofuku Ko con sede a New York che vanta ben due stelle Michelin. Lo chef statunitense di 45 anni nel suo podcast ha rivelato, infatti, di aver trovato un incredibile metodo alternativo per cuocere l'aragosta.

L'uomo ha dovuto utilizzare il forno a microonde a un evento per velocizzare l'uscita dei piatti e si è reso conto che la carne dell'aragosta resta addirittura più morbida di quando fa bollire i crostacei in pentola. «Molti colleghi non apprezzeranno le mie parole, perché da tradizione la cottura dell'aragosta è solo in pentola, ma vi assicuro che è una soluzione davvero valida», ha dichiarato.

Ma le parole di David Chang ha scatenato l'ira degli utenti social...

Le critiche social

Lo chef viene attaccato su più fronti. Dopo le sue rivelazioni, sui profili social del cuoco sono iniziati a fioccare commenti colmi di odio. Da chi reputa la soluzione del microonde una vera barbarie nei confronti dell'animale, a chi, invece, mette in dubbio le doti dello chef pluristellato.

«Sei uno chef michelin e usi il microonde? Ma dove le hai prese le stelle, al supermercato?», commenta ironicamente un utente. Ma in tanti la pensano così. «Come fai ad avere due stelle Michelin?», replica un altro. «Forse saranno anche buone, ma anche mi figlio di 6 anni può farlo», rincara la dose una mamma. «Sei uno chef Michelin o Microonde?» chiede un altro...

Ma le sue capacità ai fornelli non sono l'unico tema che alimenta le polemiche. La cottura dell'aragosta, infatti, fin da sempre divide chi reputa che sia troppo crudele da chi, nonostante la pratica, la mangia con gusto. E se bollire il crostaceo vivo, in acqua salata, sembra essere già una pratica tremenda, per molti, cuocerla viva in microonde ha scatenato un vero e proprio polverone. «Ma non ti vergogni?» è il commento più ricorrente. «Cuocere un'aragosta viva in microonde è tremendo, dovrebbero cuocere te», scrive un utente indignato. «Poveri animali», scrive una signora...

Che questa ondata di odio social possa in qualche modo far cambiare idea allo chef stellato su questa pratica innovativa?

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 10:09

