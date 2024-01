Si accascia e muore al funerale del suocero: Sarah, 39 anni, stroncata da malore davanti ai tre figli piccoli

di Redazione web

Tragedia nella tragedia. Mentre pronunciava l'elogio funebre al funerale del suocero, una 39enne inglese ha avuto un malore ed è morta sul colpo. Davanti a lei, il compagno e i tre figli, di 6, 7 e 16 anni.

La vicenda

Stava pronunciando l'elogio funebre al funerale del suocero Sarah Healey, la 39enne inglese morta per un sospetto arresto cardiaco durante le esequie del nonno dei suoi figli. La donna si trovava lì insieme insieme al suo compagno, James West, e ai tre bambini, di 6, 7 e 16 anni. Secondo il "Mirrow", la 39enne stava tenendo un discorso per ricordare il suocero, Roy West, morto di cancro a 81 anni, quando ha avuto un attacco di aritmia o un arresto cardiaco. «È stato un colpo terribile per la nostra famiglia. È stato un duro colpo per il suo compagno, che aveva appena perso il padre. È stato un duro colpo per i tre bambini rimasti indietro ed è stato un duro colpo per il padre, me e la sorella minore di Sarah, Trisha, che era alla cerimonia con noi», ha raccontato la madre, Gladys Healey.

Secondo le prime ricostruzioni, Sarah Healey non aveva problemi cardiaci o altre patologie.

