dimostra molto più della suae per questo motivo è stato preso di mira dai bulli. Shaun Tebbutt, da Wootton, nel Bedfordshire, soffre di una, scoperta all'età di 3 anni, che gli rende difficileNonostante abbia un grande appetito, Shaun non riesce a ingrassare un etto e ha un aspetto pelle e ossa che lo fa sembrare molto più vecchio di quanto non sia. La lipodistrofia parziale ha cambiato il suo corpo da un giorno all'altro, rendendolo molto diverso dai ragazzi della sua età che a scuola hanno iniziato a prenderlo in giro per il suo aspetto fisico. Purtroppo per questa malattia, di cui si conosce ancora molto poco, non c'è una cura.I genitori si dicono molto preoccupati per la salute del loro ragazzo, che però cerca di condurre una vita più normale possibile. «Voglio che le persone realizzino che sono normale e che non dovrebbero giudicare gli altri dal loro aspetto», ha spiegato l'11enne al Daily Mail , motivo per cui lui continua a fare sport e a divertirsi come tutti i suoi coetanei.Non è chiaro come possa aver contratto la malattia Shaun, visto che nessuno in famiglia l'ha mai avuta prima, quello che però sembra chiaro ai medici è che il suo è di certo un caso molto raro visto il modo e l'età in cui si è sviluppata la malattia. Solitamente chi soffre di questa patologia ha una serie di problemi legati alla magrezza eccessiva e rischia di avere un'aspettativa di vita minore per una serie di patologie collaterali legate a diabete e problemi renali.