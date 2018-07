Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 25 anni, è. Come esce di casa ed entra in contatto con lala sua pelle inizia letteralmente a friggere. Una condizione che lo ha tenuto segregato o in casa o costretto ad uscire con protezioni di ogni tipo, incubato in plastiche speciali e altri sistemi che gli hanno condizionato, e di molto, la possibilità di una vita normale.La sua malattia si chiama xeroderma pigmentosa e lo rende 10.000 volte più sensibile ai danni UV rispetto a una persona normale. Ma adesso l'inventore Zoe Laughlin ha escogitato una. Ha presentato ad Alex una maschera che rappresenta una seconda pelle basata sulla sua stessa somiglianza.A dare la notizia al mondo è la Bbc che ha pubblicato un servizio riguardo la storia di Alex. Ci sono voluti due mesi per costruire la maschera di Alex con i produttori di protesi che stampavano un modello 3D del suo volto usando migliaia di immagini. È stato creato uno stampo in silicone dopo che il modello 3D è stato collocato in un calco in gesso. Il silicio è il materiale ideale in quanto respinge e non assorbe i raggi ultravioletti, e risulta abbastanza sicuro da consentire ad Alex di evitare danni alla pelle.«Non pensavo che sarebbe stato possibile». Ha detto Alex mostrando tutta la sua gioia. Sua madre Anna è sulla stessa lungezza d'onda: «Sono sbalordita, sono felice che tu abbia provato qualcosa che non è mai stato fatto prima», ha detto rivolgendosi al figlio