Maxi-rissa in aeroporto, botte da orbi tra due gruppi: nessuno riusciva a fermarli. Arrestato un uomo - IL VIDEO INCREDIBILE

Botte da orbi in aeroporto. Una violenta maxi-rissa è esplosa all'improvviso davanti a un gate, coinvolgendo diverse persone e 'sdoppiandosi' davanti agli occhi terrorizzati degli increduli viaggiatori.

È accaduto ieri all'aeroporto internazionale di Miami. Tra gli increduli testimoni della maxi-rissa c'era anche il regista Billy Corben, che ha documentato l'accaduto postando un video su Twitter. I partecipanti alla rissa se le danno a lungo di santa ragione, noncuranti degli inviti di altri viaggiatori che volevano riportare la situazione alla calma. «Basta, smettetela, rischiate di mettervi nei guai» - gli inutili appelli dei presenti - «Smetti di colpire quell'uomo, o lo manderai all'ospedale!».

Today at Miami International Airport outside Urban Decay at Gate D14 #BecauseMiami pic.twitter.com/wRnXh8f7dS — Billy Corben (@BillyCorben) April 25, 2021

Alla fine, la situazione torna gradualmente calma grazie all'intervento di altri viaggiatori, degli addetti dello scalo e della polizia. Come riporta l'Independent, la maxi-rissa si era scatenata quando tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni, in procinto di partire per Chicago, si erano scagliati prima contro un addetto all'imbarco e poi contro altri passeggeri. Uno solo di loro è stato arrestato e le vittime della loro aggressione hanno preferito non denunciarli alla polizia.

