Maiale vivo lanciato da un bungee jumping per inaugurare un parco, il video choc

Lunedì 20 Gennaio 2020, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unè stat. Un video choc ha mostrato un povero maiale essere lanciato nel vuoto con un elastico per l'inaugurazione di. L'animale vivo, di circa 75 chili, è stato buttato nel vuoto da un'altezza di 68 metri: dopo essere stato legato a un palo è stato portato in cima a una torre e lasciato cadere.Le immagini mostrano la povera bestia terrorizzata urlare per tutto il volo. L'intento dell'acrobazia del parco a tema "Meixin Red Wine Town" nella cittadina di Chongqing (sud-est della Cina), era quello di festeggiare la fine dell’anno del maiale e l’inizio dell’anno del topo. Il video ha suscitato moltissime polemiche, anche perché dopo il volo traumatizzante l'animale è sembrato svenuto ed è poi stato portato al macello.Il parco ha risposto alle critiche affermando: «Accettiamo sinceramente le critiche e i consigli ricevuti e ci scusiamo con il pubblico. Miglioreremo il nostro marketing per fornire ai turisti servizi più adeguati».