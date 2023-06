Maddie McCann, si compara il terreno raccolto in Portogallo con le tracce trovate nel camper di Brueckner. Si stringe il cerchio Gli inquirenti sono in attesa di sapere se c'è corrispondenza positiva tra campioni di terra raccolti in Portogallo e le tracce rinvenute sul camper dell'unico sospettato







di Redazione web Dopo il lungo sopralluogo in Algarve, Portogallo, ci sarebbero ulteriori sviluppi nelle indagini sul principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann, il tedesco Christian Brueckner. La terra raccolta dal bacino portogese sarà confrontata con i campioni del camper dell'uomo. Gli investigatori, infatti, ritengono che Brueckner abbia visitato il remoto bacino idrico di Barragem do Arade pochi giorni dopo la scomparsa di Madeleine che all'epoca aveva solo tre anni. Conor McGregor accusato di violenza sessuale su una donna durante le finali Nba: spunta un video Si cercano prove I funzionari sostengono di poter provare che il furgone del tedesco si trovasse in quella zona nel momento del rapimento della bimba, riferiscono fonti citate dal giornale inglese Daily Mirror. La fonte, inoltre, avrebbe affermato che se l'analisi del campione di suolo rivelasse una "corrispondenza positiva", allora la polizia potrebbe stringere le maglie intorno al 45enne tedesco, che di fatto non è stato ancora accusato. Indizi non degradati Un esperto di medicina legale aveva considerato che le prove tradizionali sarebbero state difficili da trovare anni dopo la scomparsa di Madeleine McCann. Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA