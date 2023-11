Maddie Mc Cann, nuova svolta nell'indagine: a caccia delle foto segrete nascoste sotto terra

di Redazione web

Il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann, il tedesco Christian B, avrebbe scattato foto della bambina, poi nascoste seppellendole in luoghi segreti. E' un nuovo inquietante dettaglio quello raccontato dal giornale inglese The Sun, secondo il quale gli investigatori tedeschi che stanno indagando sull'uomo, ipotizzano che sia in possesso di chiavette USB, che potrebbero rivelare nuovi indizi sulla scomparsa di Madeleine McCann.

Hard disk nascosti

Attualmente Christian B è detenuto in carcere in Germania, per uno stupro commesso nel 2005 ai danni di una donna americana di 72 anni a Praia da Luz, in Portogallo. Secondo il giornale inglese, quando lo scorso maggio gli investigatori tedeschi hanno scavato intorno al bacino di Arade, speravano di trovare hard disk o chiavette USB.

Foto come trofei

Il procuratore Christian Wolters ha dichiarato: «Chiaramente, trovare qualsiasi foto di Madeleine rappresenterebbe un grande passo avanti.

