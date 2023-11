Caso Yara, gli avvocati di Massimo Bossetti vedranno per la prima volta leggings e slip della ragazzina: cosa può succedere

di Redazione web

I legali di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, avranno accesso per la prima volta ai reperti dell'indagine che hanno portato alla condanna del carpentiere. Si potrà visionare tutto il materiale, ma senza fotografarlo, tra cui i leggins e gli slip della ginnasta tredicenne sui quali venne isolato il Dna inizialmente identificato come 'Ignoto 1' e poi ricondotto proprio a Bossetti. Tra il materiale sono presenti anche i campioni di questo Dna.

Decisione della Cassazione

Riapertura del processo?

L'obiettivo della difesa di Bossetti è quella di poter analizzare i vari reperti, per i quali dovrà chiedere un'ulteriore autorizzazione, e se emergesse qualcosa di nuovo, allora potrebbero chiedere la revisione del processo.

Yara, allora 13enne, fu rapita uscendo dalla palestra di Brembate Sopra il 26 novembre 2010, vicino casa, e fu trovata senza vita in un campo di Chignolo d'Isola, alcuni mesi dopo, il 26 febbraio 2011.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA