Ruba la macchina fotografica a una coppia in vacanza e poi invia una lettera alla polizia: «Una questione di karma»

Ruba una macchina fotografica e poi sostiene che sia una questione di Karma. L'accaduto è avvenuto ai danni di una coppia in vacanza che ha aveva dimenticato la macchinetta fotografica su una panchina per poi non trovarla mai più. A raccontare la storia è la stessa coppia che sui social ha scritto di aver ricevuto la notizia da parte della polizia, che gli ha spiegato che era arrivata negli scorsi giorni una busta con una lettera e la memory card della macchinetta dal valore di oltre 2mila euro. Ecco cos'è successo.





La lettera del ladro

Greg Crawford, 56 anni, ha lasciato il suo costoso dispositivo su una panchina sull'isola di Barra, durante un tour delle Ebridi Esterne, in Scozia, con la moglie Julie, lo scorso settembre. La coppia si era seduta per godersi la vista della piccola pista di atterraggio dell'isola, appoggiando la macchina fotografica accanto a loro, dimenticando poi di riprenderla.





Il 3 ottobre Greg ha ricevuto una telefonata dalla polizia di Barra. Alla stazione era arrivata una lettera contenente la memory card e una lettera del ladro che Greg ha deciso di condividere sul gruppo Facebook di turisti in vacanza alle Ebridi: «Abbiamo trovato una macchina fotografica sulla nota panchina vicino all'aeroporto di Barra il 6 settembre.

