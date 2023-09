David Beckham abbassa il pantaloncino per l'«ultima vacanza estiva»: fisico scolpito a 48 anni

di Redazione web

David Beckham si è concesso un'ultima vacanza estiva prima di riprendere a tutto ritmo la nuova vita da dirigente sportivo dell'Inter Miami. D'altronde, si sa, la fuga di qualche giorno a settembre, quando tutti sono ormai ripartiti per ricominciare a lavorare, è perfetta per chi vuole godersi ancora qualche attimo di estate senza il rumore dei turisti.

La famiglia Beckham ha scelto la Croazia per concludere ufficialmente la bella stagione. Andiamo ad intrufolarci nella prima giornata, con pranzo al mare e un giro in moto con un vecchio amico.

Ultimo tuffo dell'estate per i Beckham

David Beckham ha condiviso con i suoi follower, quasi 83 milioni, il suo ultimo tuffo nelle acque del mare che costeggia la Croazia. Mentre in America si festeggia il Labor Day, giorno dedicato ai lavoratori che cade il primo lunedì di settembre e segna la fine delle vacanze estive con il conseguente rientro a lavoro degli americani, David si mostra a petto nudo, con un fisico scolpito, pronto ad un'ultima nuotata.

La famiglia ha deciso di partire subito dopo il compleanno di Romeo Beckham.

E nel pomeriggio un giro in moto insieme ad un amico per ricordare i vecchi tempi in cui erano soliti sfrecciare tra le strade di Los Angeles.

Intanto, a casa, l'Inter Miami continua a vincere, rendendo David sempre più fiero.

